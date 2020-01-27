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12:56   27 Января 2020
Россия

Россияне жалуются на неполадки в работе «Яндекса»

Россияне жалуются на неполадки в работе «Яндекса»

Россияне жалуются на неполадки в работе «Яндекса». Согласно порталу Downdetector, отслеживающему проблемы у популярных сайтов, сбои в работе обнаружены при пользовании почтой, сайтом и сервисом «Яндекс.Деньги».

На технические неполадки жалуются в основном российские пользователи. 

Ранее стало известно о сбое в работе электронной почты и сайта Mail.ru. В компании пояснили, что в ближайшее время работу восстановят. Пресс-служба уточняет, что причины неполадок определены и оперативно устраняются, в скором времени почтовый сервис и сайт заработают в прежнем режиме. РИА Новости передает, что данные пользователей при сбое не пострадали. Причины неполадок не сообщаются. 

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Автор: Ольга Воскресенская
#россия #общество #яндекс #сбой #яндекс.деньги

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