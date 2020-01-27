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12:45   27 Января 2020
Россия

Более 100 человек с подозрением на коронавирус выявили в России

Более 100 человек с подозрением на коронавирус выявили в России

Роспотребнадзор выявил более 100 человек с подозрением на коронавирус в России. Ни у одного диагноз не подтвердился, сообщила руководитель ведомства Анна Попова.

По словам главы Роспотребнадзора, большинство заразившихся людей старше 60 лет, они имеют сопутствующую патологию.

«На сегодняшний день мы выявили более 100 человек, которые имеют какие-либо клинические признаки инфекционного заболевания и вместе с тем в анамнезе имеют посещение Китайской Народной Республики. Каждый из них был своевременно изолирован, помещен в стационар в боксированную палату, полностью обследован», — заявила Попова.

В Роспотребнадзоре отметили, что по всему миру среди заразившихся коронавирусом абсолютное большинство – люди старше 60 лет (80 процентов). У всех зараженных с тяжелыми случаями была или есть сопутствующая патология, отметила Попова.

В целях избежания распространения нового типа вируса в России Роспотребнадзор обследовал с 31 декабря прошлого года года почти полтора миллиона человек. Тщательный досмотр с применением тепловизоров и других специальных средств был произведен на 20 тысячах авиа и сухопутных рейсов.

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Автор: Роман Самойлов
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