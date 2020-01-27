Актриса Наталья Андрейченко пропала в Мексике два дня назад

Заслуженная артистка России Наталья Андрейченко, которая находится в Мексике, не выходит на связь с субботы, после того как побывала в гостях у подруги.

Об этом в понедельник в беседе с телеканалом «360» рассказал представитель актрисы Ян Трунцев, который также отметил, что в последние дня Наталья Андрейченко общалась с ним практически ежедневно и никогда не пропадала на два дня подряд.

«Наталья не выходит на связь уже более суток. В субботу она была в гостях у подруги Марэт в Канкуне, уехала в 15:00, сказав о плохом самочувствии и усталости, ее клонило в сон…, — рассказал Трунцев журналистам, — (в последние дни у нее шла напряженная подготовка к запуску одного проекта). После того как она села в машину, больше не выходила на связь… Ехать ей около часа за рулем».

Также представитель актрисы уточнил, что накануне Наталья Андрейченко болела – у нее поднялась температура, когда она плавала в бассейне.

«Она простудила ухо, и из-за этого произошло воспаление, и она пила антибиотики. Она мне об этом говорила. Марэт сказала, что она уехала на машине за рулем. Больше на связь не выходила, это очень странно с учетом того, что она плохо себя чувствовала», — добавил Трунцев, отметив, что вся эта ситуация вызывает сильно=е беспокойство у команды, которая работает над проектом.

По словам мужчины, сейчас он пытается созвониться с сыном Натальи Андрейченко, который живет в Швейцарии, чтобы попробовать узнать у него хоть что-то, но пока не может до него дозвониться. А помощник актрисы, телефон которого есть у Трунцева, пока находится на выходном, так как в Мексике из-за восьмичасовой разницы во времени еще не наступил рабочий день.

В связи со сложившейся ситуацией PR-директор Андрейченко обратился ко всем, кто может обладать хоть какой-нибудь информацией о местонахождении 63-летней актрисы, поделиться этими сведениями. По его словам, сейчас оба телефонных номера Натальи Андрейченко – российский и американский – не отвечают.