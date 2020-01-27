Роспотребнадзор оценил риск заражения коронавирусом через посылки

Риск заражения коронавирусом через посылки на сегодняшний день отсутствует. Об этом в понедельник, 27 января, сообщает РИА Новости, ссылаясь на главу Роспотребнадзора Анну Попову.

По словам Поповой, коронавирус не выдерживает температуру выше 40 градусов, он также весьма не устойчив в окружающей среде. Но тема нуждается в дополнительном изучении, отметила глава ведомства. Что касается риска заражения через посылки, на сегодняшний день его нет.

«Случаев инфицирования через предметы, которые переданы или посланы куда-то, в мире на сегодняшний день нет», — сказала Попова.

В конце декабря Китай столкнулся со вспышкой неизвестной пневмонии в городе Ухань, который расположен в центральной части страны. Возбудителем болезни оказался коронавирус 2019-nCoV. Случаи заражения зафиксированы не только в КНР, но и в США, Вьетнаме, Канаде, Японии и других странах. В Китае заразились более 2700 человек, из них 80 погибли.