Распространение китайского коронавируса теперь можно отследить по онлайн-карте

Карта показывает распространение нового вируса в реальном времени.

Специалисты Центра современных исследований создали онлайн-карту, которая отображает распространение китайского коронавируса в реальном времени. На карте отмечаются все подтвержденные случаи заражения и летальные исходы, зарегистрированные Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ).

Кроме того, исследователи создали на карте обозначения и для тех, кто подозревается в заражении и тех, кто выздоровел. Информация на карту поступает не только из ВОЗ, но и из американских центров контроля заболеваемости, европейских, китайских и других.

Напомним, что о распространении нового типа вируса китайские власти сообщили ВОЗ в конце декабря 2019 года. Затем ученые исследовали его и дали название 2019-nCoV. Данные о количестве заболевших и скончавшихся в ходе болезни разнятся, официальные источники заявляют о почти трех тысячах зараженных и восьмидесяти погибших.