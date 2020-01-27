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13:15   27 Января 2020
Россия

Фанаты Навального затравили девушку, возмущенную словами Водонаевой о «рожающем быдле»

Фанаты Навального затравили девушку, возмущенную словами Водонаевой о «рожающем быдле»

Член Общественной палаты РФ Вадим Манукян осудил блогера Алексея Навального за поддержку заявлений звезды «Дом-2» Алены Водонаевой, назвавшей российских матерей «рожающим быдлом». Свою позицию он выразил в интервью Федеральному агентству новостей.

Ранее звезда «Дом-2» отреагировала на меры социальной поддержки для малоимущих семей, принятые президентом РФ Владимиром Путиным, а также раскритиковала решение российского главы выдавать материнский капитал при рождении уже первого ребенка. «Вы видели эти семьи? Они малограмотные, они необразованные, они пьют, они не знают, кто от кого родил. Я считаю, им нельзя помогать. Вы представляете, с кем будут наши дети потом общаться, учиться и дружить? Кто родится и выйдет на улицу?», — заявила позже Водонаева в эфире телеканала НТВ, пытаясь оправдаться за слова о рожающем ради миллиона «быдле».

Фанаты Навального затравили девушку, возмущенную словами Водонаевой о «рожающем быдле»

По словам общественника, скандал вокруг нелицеприятных «рассуждений» звезды «Дом-2» Алены Водонаевой в очередной раз показал истинное лицо блогера Алексея Навального и беглого олигарха Михаила Ходорковского.

«Разумеется, Навальный не мог не хайпануть на этой теме и в очередном выпуске программы на своем YouTube-канале буквально грудью прикрыл «затравленную» Водонаеву. А стоило самой звезде «Дома-2» в эфире одного из оппозиционных каналов поделиться, что она читает и смотрит Ходорковского, как ради нее МБХ-медиа тут же ринулся в атаку на Евгению Чудновец», — сообщил Манукян.

Напомним, именно правозащитница Евгения Чудновец обратилась в генпрокуратуру с просьбой проверить на предмет экстремизма высказывания Водонаевой. Манукян констатировал, что после ролика в защиту Водонаевой, выпущенного на канале Навального и Ходорковского, на Евгению полилась грязь в комментариях. «Вот, где настоящая травля!», — заключил Манукян.

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Автор: Тимофей Булочкин
#россия #навальный #новости #общество

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