Полиция задержала москвича за раздачу школьникам конфет

Полиция в понедельник задержала на юго-западе Москвы молодого человека 23-ти лет, раздававшего школьникам конфеты. Об этом 27 января сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу столичного главка МВД.

Правоохранители доставили гражданина в ОВД по району Ясенево. Молодой человек был задержан за раздачу конфет несовершеннолетним возле школы на Голубинской улице.

«Проводится проверка. Мужчина будет опрошен. Продукция изъята и отправлена на исследование», — цитирует агентство собеседника.

Как сообщил источник агентства в правоохранительных органах, парень объяснил свое поведение тем, что занимается благотворительностью. Задержанный раздавал школьникам конфеты «Петушок», уточняет агентство.