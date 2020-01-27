Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Роспотребнадзор оценил риск заражения коронавирусом через посылки

Роспотребнадзор оценил риск заражения коронавирусом через посылки

 Россияне жалуются на неполадки в работе «Яндекса»

Россияне жалуются на неполадки в работе «Яндекса»
Произошло возгорание в здании Министерства культуры Украины

Произошло возгорание в здании Министерства культуры Украины

 Экс-нардеп назвал премьер-министра Украины «сознательным идиотом»

Экс-нардеп назвал премьер-министра Украины «сознательным идиотом»
Актриса Наталья Андрейченко пропала в Мексике два дня назад

Актриса Наталья Андрейченко пропала в Мексике два дня назад

 Число погибших при землетрясении в Турции увеличилось до 39

Число погибших при землетрясении в Турции увеличилось до 39
Роспотребнадзор оценил риск заражения коронавирусом через посылки

Роспотребнадзор оценил риск заражения коронавирусом через посылки

 Россияне жалуются на неполадки в работе «Яндекса»

Россияне жалуются на неполадки в работе «Яндекса»
Произошло возгорание в здании Министерства культуры Украины

Произошло возгорание в здании Министерства культуры Украины

 Экс-нардеп назвал премьер-министра Украины «сознательным идиотом»

Экс-нардеп назвал премьер-министра Украины «сознательным идиотом»
Актриса Наталья Андрейченко пропала в Мексике два дня назад

Актриса Наталья Андрейченко пропала в Мексике два дня назад

 Число погибших при землетрясении в Турции увеличилось до 39

Число погибших при землетрясении в Турции увеличилось до 39
12:34   27 Января 2020
Россия

Полиция задержала москвича за раздачу школьникам конфет

Полиция задержала москвича за раздачу школьникам конфет

Полиция в понедельник задержала на юго-западе Москвы молодого человека 23-ти лет, раздававшего школьникам конфеты. Об этом 27 января сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу столичного главка МВД.

Правоохранители доставили гражданина в ОВД по району Ясенево. Молодой человек был задержан за раздачу конфет несовершеннолетним возле школы на Голубинской улице.

«Проводится проверка. Мужчина будет опрошен. Продукция изъята и отправлена на исследование», — цитирует агентство собеседника. 

Как сообщил источник агентства в правоохранительных органах, парень объяснил свое поведение тем, что занимается благотворительностью. Задержанный раздавал школьникам конфеты «Петушок», уточняет агентство. 

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Софья Белоцерковская
#россия #полиция #общество #школа

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...