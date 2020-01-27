Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Роспотребнадзор оценил риск заражения коронавирусом через посылки

Роспотребнадзор оценил риск заражения коронавирусом через посылки

 Россияне жалуются на неполадки в работе «Яндекса»

Россияне жалуются на неполадки в работе «Яндекса»
Произошло возгорание в здании Министерства культуры Украины

Произошло возгорание в здании Министерства культуры Украины

 Экс-нардеп назвал премьер-министра Украины «сознательным идиотом»

Экс-нардеп назвал премьер-министра Украины «сознательным идиотом»
Актриса Наталья Андрейченко пропала в Мексике два дня назад

Актриса Наталья Андрейченко пропала в Мексике два дня назад

 Число погибших при землетрясении в Турции увеличилось до 39

Число погибших при землетрясении в Турции увеличилось до 39
Роспотребнадзор оценил риск заражения коронавирусом через посылки

Роспотребнадзор оценил риск заражения коронавирусом через посылки

 Россияне жалуются на неполадки в работе «Яндекса»

Россияне жалуются на неполадки в работе «Яндекса»
Произошло возгорание в здании Министерства культуры Украины

Произошло возгорание в здании Министерства культуры Украины

 Экс-нардеп назвал премьер-министра Украины «сознательным идиотом»

Экс-нардеп назвал премьер-министра Украины «сознательным идиотом»
Актриса Наталья Андрейченко пропала в Мексике два дня назад

Актриса Наталья Андрейченко пропала в Мексике два дня назад

 Число погибших при землетрясении в Турции увеличилось до 39

Число погибших при землетрясении в Турции увеличилось до 39
12:33   27 Января 2020
Россия

Онищенко назвал препараты против коронавируса

Онищенко назвал препараты против коронавируса

Врач-эпидемиолог, бывший главный санитарный врач РФ, первый заместитель председателя комитета по образованию и науке Госдумы Геннадий Онищенко назвал препараты против коронавируса, которые в конце декабря были зарегистрированы в Китае. По словам Онищенко, сейчас существует порядка трех десятков лекарств, лечащих заболевание. 

Он указал, что 12-ю из 30 таких препаратов лечат в России ВИЧ-инфекцию. В частности, он назвал лекарства «Индинавир» и «Саквинавир», которые успешно работают против коронавируса. 

Эпидемиолог также рассказал, что новый коронавирус является симбиозом двух коронавирусов, найденных ранее. Источником первого являлись летучие мыши, второго — змеи, которые едят мышей, из-за чего и произошла мутация вируса и перешла на человека. Онищенко отметил, что с 1965 года под наблюдением медиков и ученых находятся 39 таких вирусов. 

В Китае жертвами коронавируса, вызывающего пневмонию, стали 80 человек, более двух тысяч являются заболевшими. 

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Ольга Воскресенская
#россия #онищенко #китай #общество #коронавирус

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...