Врач-эпидемиолог, бывший главный санитарный врач РФ, первый заместитель председателя комитета по образованию и науке Госдумы Геннадий Онищенко назвал препараты против коронавируса, которые в конце декабря были зарегистрированы в Китае. По словам Онищенко, сейчас существует порядка трех десятков лекарств, лечащих заболевание.

Он указал, что 12-ю из 30 таких препаратов лечат в России ВИЧ-инфекцию. В частности, он назвал лекарства «Индинавир» и «Саквинавир», которые успешно работают против коронавируса.

Эпидемиолог также рассказал, что новый коронавирус является симбиозом двух коронавирусов, найденных ранее. Источником первого являлись летучие мыши, второго — змеи, которые едят мышей, из-за чего и произошла мутация вируса и перешла на человека. Онищенко отметил, что с 1965 года под наблюдением медиков и ученых находятся 39 таких вирусов.

В Китае жертвами коронавируса, вызывающего пневмонию, стали 80 человек, более двух тысяч являются заболевшими.