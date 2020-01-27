Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев пообщался с мальчиками, которых папа оставил в аэропорту Шереметьево. Глава региона успокоил детей и угостил их клубникой, сообщает телеканал «360».

В данный момент братья находятся в одной из больниц Подмосковья. С ними уже провели работу психологи. В понедельник, 27 января, Воробьев навестил мальчиков и привез им клубники. Во время завтрака дети рассказали губернатору о своих переживаниях. Воробьев успокоил братьев, пообещал сводить их в океанариум и заявил, что работа для их отца обязательно найдется.

«Настроение отличное. Готовятся к экскурсии в океанариум, потом зайдут ко мне. Ждем папу Виктора, работу ему найдем. Дети его очень любят», — написал глава региона на своей странице в Instagram.

Врач, наблюдающий мальчиков, рассказал об их членах семьи. По его словам, связь держат с их мамой, дедушкой и бабушкой. Если они откажутся брать детей к себе, то в Подмосковье им обязательно найдут приемную семью.

«Два раза уже были в приюте в Хабаровске. Тяжелое материальное положение. <…> Дети очень контактные», – заявил медик.

Несколько лет назад из семьи в Хабаровском крае ушла мама. 41-летний житель Комсомольска-на-Амуре начал воспитывать двоих сыновей один, постоянно уезжал на заработки, мальчиков оставлял в Центре социальной помощи семье и детям. Отец решил, что у него нет средств, чтобы содержать семью, и оставил детей в аэропорту Шереметьево с пояснительной запиской, а сам улетел. В настоящий момент его уже нашли. По словам братьев, это не первый случай, когда их бросают одних.