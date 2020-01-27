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 Число погибших при землетрясении в Турции увеличилось до 39

Число погибших при землетрясении в Турции увеличилось до 39
12:37   27 Января 2020
Весь мир

Число погибших при землетрясении в Турции увеличилось до 39

Число погибших при землетрясении в Турции увеличилось до 39

Министерство внутренних дел Турции сообщает, что после произошедшего в ночь на субботу в провинции Элязыг мощного землетрясения, спасатели извлекли из-под завалов 45 пострадавших, при этом 39 человек погибли.

Об этом в понедельник в эфире телеканала NTV рассказал глава МВД Турции Сулейман Сойлу.

«В ходе поисково-спасательных работ, начатых сразу после землетрясения, спасены из-под завалов 45 человек. 39 наших граждан погибли. Двое из них в результате сердечного приступа. Никаких перебоев в электроснабжении, связи, логистике не зарегистрировано», — заявил министр.

Также он отметил, что в зону бедствия военно-транспортными самолетами было доставлено все необходимое оборудование, а больницы в пострадавших районах работают в круглосуточном районе. В провинциях Элязыг и Малатья, по словам министра, планируется оборудовать контейнерные лагеря, в которых будут размещены 1 тысяча и 5 тысяч пострадавших от землетрясения семей соответственно.

При этом глава турецкого Минздрава Мурат Курум сообщил, что после землетрясения в больницы обратились более 1,6 пострадавших, из которых 86 человек до сих пор проходят лечение, а 18 находятся в реанимации.

«В Элязыге 50 зданий разрушены. 308 построек получили серьезные повреждения, 150 — средние. 22 здания нуждаются в срочном сносе», — добавил министр здравоохранения Турции.

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Автор: Александр Люблинский
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