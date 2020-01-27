Москва выступила против решения участников СВПД по Ирану

Москва не поддерживает решение участников Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе о запуске механизма разрешения споров в рамках сделки с Ираном. Об этом в понедельник, 27 января, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

«Это позиция ряда участников, она нам известна. Но мы ее не разделяем совершенно», — заявил Рябков.

Россия считает, что для активации механизма и отсчета времени необходимы специальные процедуры, которые не прописаны в 36 параграфе соглашения, заявил Рябков.

Ранее ФРГ, Великобритания и Франция заявили о запуске механизма разрешения споров в рамках ядерной сделки с Ираном. Поводом для такого решения послужил отказ Тегерана выполнять ряд обязательств по документу.

Совместный всеобъемлющий план действий был утвержден в 2015 году Великобританией, Германией, Китаем, Россией, США и Францией. Согласно договору, Иран должен был ограничить ядерную программу, а взамен получить снятие санкций. Однако через три года США объявили, что выходят из сделки и вводят жесткие ограничительные меры против исламской республики. В Тегеране заявили, что будут поэтапно сокращать обязательства по договору.