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12:21   27 Января 2020
Россия

Москва выступила против решения участников СВПД по Ирану

Москва выступила против решения участников СВПД по Ирану

Москва не поддерживает решение участников Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе о запуске механизма разрешения споров в рамках сделки с Ираном. Об этом в понедельник, 27 января, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков. 

«Это позиция ряда участников, она нам известна. Но мы ее не разделяем совершенно», — заявил Рябков. 

Россия считает, что для активации механизма и отсчета времени необходимы специальные процедуры, которые не прописаны в 36 параграфе соглашения, заявил Рябков. 

Ранее ФРГ, Великобритания и Франция заявили о запуске механизма разрешения споров в рамках ядерной сделки с Ираном. Поводом для такого решения послужил отказ Тегерана выполнять ряд обязательств по документу. 

Совместный всеобъемлющий план действий был утвержден в 2015 году Великобританией, Германией, Китаем, Россией, США и Францией. Согласно договору, Иран должен был ограничить ядерную программу, а взамен получить снятие санкций. Однако через три года США объявили, что выходят из сделки и вводят жесткие ограничительные меры против исламской республики. В Тегеране заявили, что будут поэтапно сокращать обязательства по договору.

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Автор: Софья Белоцерковская
#россия #сша #иран #политика #рябков #общество #тегеран #свпд

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