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12:08   27 Января 2020
Россия

Россияне стали покупать меньше водки

Россияне стали покупать меньше водки

Россияне стали покупать меньше водки, сообщает Национальный союз защиты прав потребителей. Так, в 2019 году в России розничная продажа водки сократилась на 0,6 процентов и составила 71 миллион декалитров (дал). Причем в декабре 2019 года продажи снизились на 3,3 процента. 

При этом количество проданного вина увеличилось на 1,9 процента за год и составило 50,6 миллиона дал. В декабре показатели выросли до 1,3 процента. 

Эксперты также установили, что в 2019 году на 0,4 процента подросли продажи игристых и шампанских вин, а вот перед новогодними праздниками продажи упали на 2,4 процента. 

Активнее всего выросли продажи слабоалкогольных напитков, содержание спирта в которых не более девяти процентов. Так, в 2019 году рост составил 17,1 процента, что на 4,3 процента больше показателя 2018 года.

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Автор: Ольга Воскресенская
#россия #экономика #алкоголь #водка

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