Посол Эфиопии уверен, что ливийский кризис должен быть решен африканцами

Саммит Африканского союза, который пройдет в феврале в столице Эфиопии Аддис-Абебе, будет включать обсуждение конфликта в Ливии. Об этом сообщает посол африканской республики в России Алемайеху Тегену.

Президент Республики Конго Дени Сассу-Нгессо в январе призвал Африканский союз сделать ситуацию в Ливии приоритетным направлением для обсуждений на саммите в этом году.

По словам Тегену кризис в Ливии сейчас – это не повестка одной страны, а глобальный вопрос для всего африканского континента, поскольку он влияет на каждую страну в Африке.

«Африканские проблемы должны быть решены африканцами. Вот почему ливийская повестка будет обсуждаться на саммите в феврале. И я думаю, что африканские лидеры найдут решение для Ливии», — отметил посол.

Напомним, что 19 января в Берлине по инициативе канцлера ФРГ Ангелы Меркель и президента России Владимира Путина прошла международная конференция по кризису в Ливии. В мероприятии участвовали представители Турции, США, Египта и других стран, а также делегаций ООН и ЕС. На конференции также присутствовали представители двух противоборствующих сторон ливийского конфликта – командующий Ливийской национальной армией фельдмаршал Халифа Хафтар и глава так называемого Правительства национального согласия (ПНС) Ливии Файез Саррадж.

По итогам встречи участники обратили внимание на обязательство не нарушать эмбарго на поставку вооружения в страну, а также призвали стороны конфликта сохранять режим прекращения огня в Ливии. Также по итогам конференции может быть создан комитет по контролю за выполнением договоренности о прекращении огня.

Ранее, 13 января, в Москве по дипломатической инициативе России и Турции прошли переговоры двух противоборствующих сторон ливийского конфликта – главы ЛНА Халифы Хафтара и лидера так называемого ПНС Ливии Файеза Сарраджа. Москве удалось усадить за стол переговоров двух непримиримых противников. Сам факт переговоров – большой шаг к обеспечению мира в Ливии.