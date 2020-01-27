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12:01   27 Января 2020
Весь мир

Посол Эфиопии уверен, что ливийский кризис должен быть решен африканцами

Посол Эфиопии уверен, что ливийский кризис должен быть решен африканцами

Саммит Африканского союза, который пройдет в феврале в столице Эфиопии Аддис-Абебе, будет включать обсуждение конфликта в Ливии. Об этом сообщает посол африканской республики в России Алемайеху Тегену.

Президент Республики Конго Дени Сассу-Нгессо в январе призвал Африканский союз сделать ситуацию в Ливии приоритетным направлением для обсуждений на саммите в этом году.

По словам Тегену кризис в Ливии сейчас – это не повестка одной страны, а глобальный вопрос для всего африканского континента, поскольку он влияет на каждую страну в Африке.

«Африканские проблемы должны быть решены африканцами. Вот почему ливийская повестка будет обсуждаться на саммите в феврале. И я думаю, что африканские лидеры найдут решение для Ливии», — отметил посол.

Напомним, что 19 января в Берлине по инициативе канцлера ФРГ Ангелы Меркель и президента России Владимира Путина прошла международная конференция по кризису в Ливии. В мероприятии участвовали представители Турции, США, Египта и других стран, а также делегаций ООН и ЕС. На конференции также присутствовали представители двух противоборствующих сторон ливийского конфликта – командующий Ливийской национальной армией фельдмаршал Халифа Хафтар и глава так называемого Правительства национального согласия (ПНС) Ливии Файез Саррадж.

Посол Эфиопии уверен, что ливийский кризис должен быть решен африканцами

По итогам встречи участники обратили внимание на обязательство не нарушать эмбарго на поставку вооружения в страну, а также призвали стороны конфликта сохранять режим прекращения огня в Ливии. Также по итогам конференции может быть создан комитет по контролю за выполнением договоренности о прекращении огня.

Ранее, 13 января, в Москве по дипломатической инициативе России и Турции прошли переговоры двух противоборствующих сторон ливийского конфликта – главы ЛНА Халифы Хафтара и лидера так называемого ПНС Ливии Файеза Сарраджа. Москве удалось усадить за стол переговоров двух непримиримых противников. Сам факт переговоров – большой шаг к обеспечению мира в Ливии.

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Автор: Роман Самойлов
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