Премьер Молдавии намерен встретиться с Мишустиным на форуме ЕАЭС в Алма-Ате

Премьер-министр Молдавии Ион Кику планирует встретиться с российским коллегой Михаилом Мишустиным во время рабочего визита в Алма-Ату. Об этом он написал на странице в Facebook в понедельник, 27 января.

Ранее пресс-служба министерства цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Казахстана сообщила, что главы правительств стран-участниц ЕАЭС буду участвовать в международном форуме по цифровой экономике в Алма-Ате 31 января.

Кику подтвердил, что поучаствует в форуме, а также в заседании глав правительств стран ЕАЭС.

Ранее президент Молдавии Игорь Додон выразил надежду, что премьер страны сможет наладить диалог с новым главой правительства России.