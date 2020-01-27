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12:12   27 Января 2020
Россия

Пассажиры «заминированного» рейса Хабаровск — Москва повторно вылетят вечером

Пассажиры «заминированного» рейса Хабаровск — Москва повторно вылетят вечером

Самолет «Аэрофлота», который вылетел из Хабаровска в Москву утром в понедельник, но был вынужден вернуться из-за сообщения об угрозе взрыва, повторно отправится в столицу в 3.30 вторника по местному времени (20.30 понедельника по московскому времени).

Об этом сообщает представитель аэропорта Хабаровска.

«Вылет севшего в Хабаровске "заминированного" рейса задержан до 3.30 вторника. Иногородним пассажирам предоставят гостиницу», — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что рейс Хабаровск-Москва был прерван из-за поступившего сообщения о «минировании» и самолет, на борту которого находилось 272 человека, благополучно приземлился в аэропорту вылета. В настоящее время, как отмечалось, с пассажирами работают психологи МЧС, при этом проводится дополнительная проверка пассажиров и их багажа.

При этом пассажиры, находившиеся на борту «заминированного» самолета, рассказали РИА Новости об отсутствии паники в лайнере. Позже СМИ сообщили, что сообщение о «минировании», из-за которого борт был возвращен в Хабаровск для проверки, оказалось ложным.

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Автор: Александр Люблинский
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