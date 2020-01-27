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12:00   27 Января 2020
Весь мир

Польша подпишет с США договор о закупке F-35 в конце января

Польша подпишет с США договор о закупке F-35 в конце января

Варшава подпишет с Вашингтоном договор о покупке истребителей F-35 31 января в Демблине. Об этом в понедельник, 27 января, сообщил министр обороны Польши Мариуш Блащак у себя в Twitter.

«Уже в эту пятницу в Демблине в 15.00 я подпишу контракт на 4,6 миллиарда долларов на покупку 32 новейших истребителей пятого поколения F-35», — написал Блащак.

Ранее премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, что Соединенные Штаты планируют увеличить численность своих войск на польской территории в десять раз. 

F-35 – это истребители пятого поколения, их можно использовать в качестве штурмовиков, разведчиков и перехватчиков. Производством летальных аппаратов занимается американская военно-промышленная корпорация LockheedMartin, которая специализируется на авиастроении, судостроении, авиакосмической технике.

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Автор: Софья Белоцерковская
#сша #польша #политика #вашингтон #общество #весь мир #f-35

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