Польша подпишет с США договор о закупке F-35 в конце января

Варшава подпишет с Вашингтоном договор о покупке истребителей F-35 31 января в Демблине. Об этом в понедельник, 27 января, сообщил министр обороны Польши Мариуш Блащак у себя в Twitter.

Mówiłem, że będą ????Już w ten piątek, w Dęblinie o godz. 15:00 podpiszę wartą 4,6 mld USD umowę na zakup 32 najnowocześniejszych myśliwców piątej generacji F-35 pic.twitter.com/VhtKiI5Zo2 — Mariusz Błaszczak (@mblaszczak) January 27, 2020

«Уже в эту пятницу в Демблине в 15.00 я подпишу контракт на 4,6 миллиарда долларов на покупку 32 новейших истребителей пятого поколения F-35», — написал Блащак.

Ранее премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, что Соединенные Штаты планируют увеличить численность своих войск на польской территории в десять раз.

F-35 – это истребители пятого поколения, их можно использовать в качестве штурмовиков, разведчиков и перехватчиков. Производством летальных аппаратов занимается американская военно-промышленная корпорация LockheedMartin, которая специализируется на авиастроении, судостроении, авиакосмической технике.