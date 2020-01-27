Российские пользователи Mail.ru пожаловались на проблемы с электронной почтой и сайтом. Согласно данным сервиса Downdetector, отслеживающего проблемы у популярных сайтов, неполадки возникли в 10.15 по московскому времени.

Спустя час проблему с сайтом Mail.ru и электронной почтой не решили, количество жалоб достигло 15 тысяч. Большинство говорят, что не могут попасть в почтовый ящик, у 27 процентов не открывается весь сайт.

Неполадки возникают у жителей Москвы и Санкт-Петербурга, а также на Урале и юге страны.