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11:46   27 Января 2020
Россия

Российские пользователи Mail.ru пожаловались на проблемы с электронной почтой

Российские пользователи Mail.ru пожаловались на проблемы с электронной почтой

Российские пользователи Mail.ru пожаловались на проблемы с электронной почтой и сайтом. Согласно данным сервиса Downdetector, отслеживающего проблемы у популярных сайтов, неполадки возникли в 10.15 по московскому времени. 

Спустя час проблему с сайтом Mail.ru и электронной почтой не решили, количество жалоб достигло 15 тысяч. Большинство говорят, что не могут попасть в почтовый ящик, у 27 процентов не открывается весь сайт.

Неполадки возникают у жителей Москвы и Санкт-Петербурга, а также на Урале и юге страны. 

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Автор: Ольга Воскресенская
#россия #общество #mail.ru

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