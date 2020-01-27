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12:34   27 Января 2020
Россия

Милонов уверен, что суверенный интернет поможет оградить Россию от наводящих панику фейков

Милонов уверен, что суверенный интернет поможет оградить Россию от наводящих панику фейков

Депутат Госдумы Виталий Милонов в беседе с изданием «ПолитЭксперт» отметил, что распространение фейков наводит панику среди россиян, а суверенный интернет помог бы оградить страну от дезинформации. 

Власти Китая в конце декабря 2019 года сообщили Всемирной организации здравоохранения о вспышке вирусе в городе Ухань. Исследователи изучили распространившийся вирус и дали ему название 2019-nCoV. Сегодня известно о почти трех тысячах зараженных и 80 погибших в результате болезни. Однако, многим СМИ и эти цифры кажутся недостаточными и они пытаются спекулировать на данной теме и поднимать панику при помощи фейков.

Журналисты издания «ПолитЭксперт» побеседовали с депутатом Госдумы Витаилем Милоновым о шумихе вокруг эпидемии в Китае. Парламентарий убежден, что нужно блокировать данные, которые распространяются в соцсетях и прозападными СМИ.

«В отличие от китайских коллег, мы позволяем соцсетям миллиардами тиражировать поддельную информацию, благодаря которой у жителей России формируется неверная картина, неверные знания о реальной ситуации и масштабах происходящего», — заявил Милонов.

Собеседник издания также отметил, что некоторые российские издания будто стремятся «подлить огонь» и распространяют недостоверную информацию, строя теории заговоров вокруг нового коронавируса.

«У них коронавирус – это оружие массового поражения, которое всех должно отравить», — сказал он.

Милонов подчеркнул, что распространять данные о вирусе, зараженных и погибших должны только официальные государственные источники. К примеру, сказал он, Минздрав России или санэпидемслужбы, которые, по его словам, располагают достоверной и научно обоснованной информацией.

«Если кто-то хочет узнать о реальной ситуации, то они должны искать ее у официальных источников, тех, которые базируют свои знания на объективной информации, а не на интернет-экспертах, которые распространяют ложные, глупые и панические предположения», — призвал Милонов.

Стоит напомнить, что, к сожалению, случай с коронавирусом далеко не единственный повод для распространения фейков разными СМИ на территории нашей страны. Так, нередко по политическому заказу многие СМИ начинают сеять панику и пытаться повлиять на общественное мнение. Отличным примером этого стал недавний фейк о роспуске Госдумы, который быстро опровергли. Или же регулярные сообщения от немецкого издания Deutsche Welle, которое прошлым летом активно призывало россиян выходить на незаконные акции протеста в Москве.

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Автор: Лев Собакин
#россия #китай #фейки #коронавирус

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