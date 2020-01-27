Милонов уверен, что суверенный интернет поможет оградить Россию от наводящих панику фейков

Депутат Госдумы Виталий Милонов в беседе с изданием «ПолитЭксперт» отметил, что распространение фейков наводит панику среди россиян, а суверенный интернет помог бы оградить страну от дезинформации.

Власти Китая в конце декабря 2019 года сообщили Всемирной организации здравоохранения о вспышке вирусе в городе Ухань. Исследователи изучили распространившийся вирус и дали ему название 2019-nCoV. Сегодня известно о почти трех тысячах зараженных и 80 погибших в результате болезни. Однако, многим СМИ и эти цифры кажутся недостаточными и они пытаются спекулировать на данной теме и поднимать панику при помощи фейков.

Журналисты издания «ПолитЭксперт» побеседовали с депутатом Госдумы Витаилем Милоновым о шумихе вокруг эпидемии в Китае. Парламентарий убежден, что нужно блокировать данные, которые распространяются в соцсетях и прозападными СМИ.

«В отличие от китайских коллег, мы позволяем соцсетям миллиардами тиражировать поддельную информацию, благодаря которой у жителей России формируется неверная картина, неверные знания о реальной ситуации и масштабах происходящего», — заявил Милонов.

Собеседник издания также отметил, что некоторые российские издания будто стремятся «подлить огонь» и распространяют недостоверную информацию, строя теории заговоров вокруг нового коронавируса.

«У них коронавирус – это оружие массового поражения, которое всех должно отравить», — сказал он.

Милонов подчеркнул, что распространять данные о вирусе, зараженных и погибших должны только официальные государственные источники. К примеру, сказал он, Минздрав России или санэпидемслужбы, которые, по его словам, располагают достоверной и научно обоснованной информацией.

«Если кто-то хочет узнать о реальной ситуации, то они должны искать ее у официальных источников, тех, которые базируют свои знания на объективной информации, а не на интернет-экспертах, которые распространяют ложные, глупые и панические предположения», — призвал Милонов.

Стоит напомнить, что, к сожалению, случай с коронавирусом далеко не единственный повод для распространения фейков разными СМИ на территории нашей страны. Так, нередко по политическому заказу многие СМИ начинают сеять панику и пытаться повлиять на общественное мнение. Отличным примером этого стал недавний фейк о роспуске Госдумы, который быстро опровергли. Или же регулярные сообщения от немецкого издания Deutsche Welle, которое прошлым летом активно призывало россиян выходить на незаконные акции протеста в Москве.