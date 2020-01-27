Политолог считает, что США хотят уничтожить РФ как геополитического конкурента

Политолог Дмитрий Захаров на фоне массовых протестов в Ливане заявил, что в России необходимо ужесточить законы в отношении организаторов массовых беспорядков, которые по всему миру разжигают США.

Ранее ливанская полиция сообщила о применении слезоточивого газа и водяных пушек против зачинщиков незаконных протестов в стране. До этого правоохранительные органы потребовали участников беспорядков покинуть центральную часть города, но те не подчинились и продолжили агрессивные действия против полиции, прорвав ограждение из колючей проволоки. Уличные протесты начались в стране 21 января, когда в Ливане был объявлен новый состав местного правительства.

Захаров уверен, что подобное может произойти и в России, если законы против массовых беспорядков не станут суровее. Эксперт предостерег страну от опыта повторения государственного переворота в Украине и путчей 1991 и 1993 годов в России — эти протесты были направлены на слом режима, а «заказчик» таких беспорядков один и тот же: Соединенные Штаты Америки, желающие уничтожить РФ как геополитического конкурента.

«Поэтому всех зачинщиков, кураторов и организаторов беспорядков в России надо привлекать к более суровым наказаниям», — сообщил Захаров в интервью изданию «НьюИнформ».

Напомним, летом 2019 года на фоне выборов в Мосгордуму в столице прошла серия незаконных митингов, организованных блогером Алексеем Навальным и экс-кандидаткой в депутаты столичного парламента Любовью Соболь. Суд постановил приговорить их к многомиллионному штрафу, а на некоторых участников были заведены административные и уголовные дела.