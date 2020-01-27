Экс-депутат Красноярского края получил год колонии за незаконную вырубку леса

Бывший депутат Ачинского районного совета депутатов Красноярского края получил год колонии за незаконную вырубку леса. Об этом говорится на сайте СК РФ в понедельник, 27 января.

Отмечается, что действия чиновника нанесли бюджету России ущерб на 7,2 миллиона рублей. Следователи выяснили, что в период с конца 2017 года — начала 2018 года он организовал рубку леса на территории участкового лесничества Большеулуйского района Красноярского края.

Отмечается, что бывший депутат полностью признал вину и частично возместил ущерб.