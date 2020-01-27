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11:29   27 Января 2020
Россия

Большинство россиян не боятся потерять работу из-за внедрения искусственного интеллекта

Большинство россиян не боятся потерять работу из-за внедрения искусственного интеллекта

Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) в понедельник, 27 января, опубликовал результаты опроса россиян о введении в повседневную жизнь искусственного интеллекта. 68 процентов жителей России не боятся замещения человека на рабочем месте.

30 процентов опрошенных опасаются, что искусственный интеллект начнет выполнять ряд задач их профессии. Около половины опрошенных (48 процентов) положительно оценили развитие современных технологий и введение ИИ на рабочих местах. Неодобрение на этот счет выразили лишь 12 процентов россиян.

Главные опасения граждан по вопросу повсеместного внедрения ИИ – угроза личных данных и периодические сбои в работе. Россияне считают, что такие технологии стоит развивать прежде всего в науке (72 процента), промышленности (69 процентов) и в сфере транспорта (66 процентов).

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Автор: Роман Самойлов
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