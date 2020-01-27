Рейс «Аэрофлота» SU1713, направлявшийся из Хабаровска в Москву, вернулся в аэропорт после сообщений о взрывном устройстве, заложенном на борту лайнера. Об этом сообщил ТАСС источник в экстренных службах.

«Самолет совершил посадку штатном режиме. Сейчас оперативные службы приступают к осмотру лайнера», — заявил источник.

В аэропорту Хабаровска агентству подтвердили, что рейс подал сигнал тревоги из-за сообщений о бомбе в самолете. На высоте около десяти тысяч метров пассажирский самолет развернулся для посадки в аэропорту, из которого вылетел. Сейчас на борту работают кинологи, а пассажиров и их багаж досматривают. В самолете находилось 272 человека, десять из них — члены экипажа.

Ранее 14 января сообщалось о вынужденной посадке самолета авиакомпании «Сибирь», летевшего из Красноярска в Москву. Причиной стало плохое самочувствие пассажира из-за низкого давления: после посадки мужчину госпитализировали.