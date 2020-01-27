Москвичей ожидает резкое похолодание во вторник

Температура воздуха в Москве практически всю неделю продержится около нуля градусов. Самый холодный день ожидается во вторник, когда температура упадет до минус шести градусов. Об этом в понедельник, 27 января, сообщила главный специалист московского Метеобюро Татьяна Позднякова.

По словам синоптика, погода на неделе ожидается с осадками, облачной. Москва столкнется с более холодным воздухом, подчеркнула она. Во вторник выпадет снег, к ночи осадки усилятся. Образуется снежный покров, высота которого составит пять сантиметров.

«Днем он [снег — ред.] перейдет в стадию небольшого снега. Ночь будет холодная, порядка минус трех — минус шести в Москве, днем нуль — минус два градуса», — сообщила Позднякова.

Ближе к концу недели температура в ночные и дневные часы будет колебаться около нуля градусов. Осадков станет все меньше, а часть снега — растает. Температурный фон окажется на прежнем уровне — около нуля градусов, отметила специалист.