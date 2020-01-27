Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Роспотребнадзор оценил риск заражения коронавирусом через посылки

Роспотребнадзор оценил риск заражения коронавирусом через посылки

 Россияне жалуются на неполадки в работе «Яндекса»

Россияне жалуются на неполадки в работе «Яндекса»
Экс-нардеп назвал премьер-министра Украины «сознательным идиотом»

Экс-нардеп назвал премьер-министра Украины «сознательным идиотом»

 Зеленский прокомментировал гибель двух украинских военных

Зеленский прокомментировал гибель двух украинских военных
Актриса Наталья Андрейченко пропала в Мексике два дня назад

Актриса Наталья Андрейченко пропала в Мексике два дня назад

 Число погибших при землетрясении в Турции увеличилось до 39

Число погибших при землетрясении в Турции увеличилось до 39
Роспотребнадзор оценил риск заражения коронавирусом через посылки

Роспотребнадзор оценил риск заражения коронавирусом через посылки

 Россияне жалуются на неполадки в работе «Яндекса»

Россияне жалуются на неполадки в работе «Яндекса»
Экс-нардеп назвал премьер-министра Украины «сознательным идиотом»

Экс-нардеп назвал премьер-министра Украины «сознательным идиотом»

 Зеленский прокомментировал гибель двух украинских военных

Зеленский прокомментировал гибель двух украинских военных
Актриса Наталья Андрейченко пропала в Мексике два дня назад

Актриса Наталья Андрейченко пропала в Мексике два дня назад

 Число погибших при землетрясении в Турции увеличилось до 39

Число погибших при землетрясении в Турции увеличилось до 39
11:42   27 Января 2020
Россия

Москвичей ожидает резкое похолодание во вторник

Москвичей ожидает резкое похолодание во вторник

Температура воздуха в Москве практически всю неделю продержится около нуля градусов. Самый холодный день ожидается во вторник, когда температура упадет до минус шести градусов. Об этом в понедельник, 27 января, сообщила главный специалист московского Метеобюро Татьяна Позднякова. 

По словам синоптика, погода на неделе ожидается с осадками, облачной. Москва столкнется с более холодным воздухом, подчеркнула она. Во вторник выпадет снег, к ночи осадки усилятся. Образуется снежный покров, высота которого составит пять сантиметров. 

«Днем он [снег — ред.] перейдет в стадию небольшого снега. Ночь будет холодная, порядка минус трех  — минус шести в Москве, днем нуль  — минус два градуса», — сообщила Позднякова.

Ближе к концу недели температура в ночные и дневные часы будет колебаться около нуля градусов. Осадков станет все меньше, а часть снега  — растает. Температурный фон окажется на прежнем уровне — около нуля градусов, отметила специалист. 

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Софья Белоцерковская
#россия #общество #погода в москве #погода #снег #январь #февраль

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...