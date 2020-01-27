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11:30   27 Января 2020
Россия

Вопрос об исключении главы Чувашии из «Единой России» рассмотрят 27 января

Вопрос об исключении главы Чувашии из «Единой России» рассмотрят 27 января

Вопрос об исключении главы Чувашии Михаила Игнатьева из партии «Единая Россия» рассмотрят в понедельник, 27 января. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник. 

Инцидент с Игнатьевым произошел на минувшей неделе, когда он вручал ключи от новой пожарной машины сотруднику МЧС и заставил его прыгать за ними, высоко подняв над головой. Случившееся попало на видео и разошлось по соцсетям, пользователи которых не оценили шутку главы республики. 

24 января секретарь генсовета «Единой России» Андрей Турчак заявил, что Игнатьева могут исключить из партии и отметил, что поведение чиновника было «за гранью понимания, в то время, когда президент говорит об уважении к людям». По словам Турчака, Игнатьев забыл, что перед ним находится офицер МЧС, и перепутал официальное мероприятие с представлением в цирке. 

По словам самого Михаила Игнатьева, он не увидел издевательства в том, что случилось, поскольку сотрудник МЧС является его знакомым. Глава Чувашии говорит, что высоко поднял ключи, чтобы все смогли их увидеть.

Ранее Игнатьев заявил, что «надо мочить журналистов и блогеров, приезжают в Чувашию из других регионов и пишут неизвестно о чем». За эту выходку чиновнику также пришлось извиняться. 

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Автор: Ольга Воскресенская
#россия #политика #единая россия #чувашия

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