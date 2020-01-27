Вопрос об исключении главы Чувашии из «Единой России» рассмотрят 27 января

Вопрос об исключении главы Чувашии Михаила Игнатьева из партии «Единая Россия» рассмотрят в понедельник, 27 января. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник.

Инцидент с Игнатьевым произошел на минувшей неделе, когда он вручал ключи от новой пожарной машины сотруднику МЧС и заставил его прыгать за ними, высоко подняв над головой. Случившееся попало на видео и разошлось по соцсетям, пользователи которых не оценили шутку главы республики.

24 января секретарь генсовета «Единой России» Андрей Турчак заявил, что Игнатьева могут исключить из партии и отметил, что поведение чиновника было «за гранью понимания, в то время, когда президент говорит об уважении к людям». По словам Турчака, Игнатьев забыл, что перед ним находится офицер МЧС, и перепутал официальное мероприятие с представлением в цирке.

По словам самого Михаила Игнатьева, он не увидел издевательства в том, что случилось, поскольку сотрудник МЧС является его знакомым. Глава Чувашии говорит, что высоко поднял ключи, чтобы все смогли их увидеть.

Ранее Игнатьев заявил, что «надо мочить журналистов и блогеров, приезжают в Чувашию из других регионов и пишут неизвестно о чем». За эту выходку чиновнику также пришлось извиняться.