Посол Эфиопии заявил, что в его стране были бы рады визиту Путина
Власти Эфиопии были бы рады принять у себя в гостях российского президента Владимира Путина.
Об этом в понедельник заявил посол Эфиопии в Москве Алемайеху Тегену, слова которого приводит РИА Новости.
По словам дипломата, в сентябре прошлого года глава МИД Эфиопии, находясь с визитом в России, пригласил своего российского коллегу Сергея Лаврова посетить африканскую республику.
«С нашей стороны мы готовы в любое время принять нашего гостя (главу МИД России Сергея Лаврова). Наш премьер-министр Абий Ахмед в Сочи также пригласил (в Эфиопию) президента РФ Путина. Мы будем очень рады встретить наших российских гостей … Мы были бы очень рады, если президент (РФ Владимир Путин) посетит Африку», — заявил посол.