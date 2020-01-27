Посол Эфиопии заявил, что в его стране были бы рады визиту Путина

Власти Эфиопии были бы рады принять у себя в гостях российского президента Владимира Путина.

Об этом в понедельник заявил посол Эфиопии в Москве Алемайеху Тегену, слова которого приводит РИА Новости.

По словам дипломата, в сентябре прошлого года глава МИД Эфиопии, находясь с визитом в России, пригласил своего российского коллегу Сергея Лаврова посетить африканскую республику.