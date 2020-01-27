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11:10   27 Января 2020
Россия

Госдума рассмотрит законопроект о льготах для блокадников без инвалидности

Госдума рассмотрит законопроект о льготах для блокадников без инвалидности

Председатель комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов, совместно с депутатами от фракции ЛДПР внес в Госдуму предложение о распространении мер социальной поддержки для ветеранов-блокадников вне зависимости от наличия инвалидности.

В пояснительной записке к законопроекту депутаты пишут, что в соответствии с законом «О ветеранах» жителям блокадного Ленинграда, признанным инвалидами, предоставляются дополнительные меры соцподдержки по ежегодной бесплатной диспансеризации, а также компенсация расходов на оплату жилых помещений и коммунальных услуг в размере 50 процентов, включая членов их семей.

«Жители блокадного Ленинграда, не признанные инвалидами, таких дополнительных мер социальной поддержки не имеют, что вызывает среди них серьезную социальную напряженность», — заявили в Госдуме.

Доля ветеранов-блокадников без инвалидности составляет 14 процентов от общего числа. По состоянию на октябрь 2019 года – более 12 тысяч человек из 92 тысяч. В соответствии с предложенным законопроектом, меры социальной поддержки будут предоставляться вне зависимости от наличия инвалидности.

Дополнительные расходы государства на законопроект составят 205 миллионов рублей. Закон должен вступить в силу с 1 января 2021 года.

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Автор: Роман Самойлов
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