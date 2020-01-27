Россияне в среднем хотят зарабатывать 92 тысячи рублей в месяц

Россияне в среднем хотят зарабатывать 92 тысяч рублей в месяц. Таковы данные сервиса «Работа.ру».

Опрос показал, что около 26 процентов респондентов считают идеальной зарплату в 100–200 тысяч рублей, а четыре процента согласны и на 30 тысяч в месяц. Пожелания отличаются в зависимости от региона. Так, москвичи хотели бы получать 104 тысячи рублей в месяц, а жители Новосибирска — 90 тысяч. В Нижнем Новгороде респондентов устраивает зарплата в 70 тысяч, а в Ростове-на-Дону — в 87 тысяч рублей.

Запросы мужчин и женщин тоже различаются. Первые хотят зарабатывать 103 тысячи рублей, вторые считают достойной зарплату 80 тысяч.

В опросе участвовали 6,7 тысячи респондентов старше 18 лет из всех регионов России.

На минувшей неделе россияне назвали сумму, которой им хватит для того, чтобы съездить в путешествие и провести его идеально.