МИД Китая уверен, что страна скоро возьмет под контроль коронавирус

Представитель МИД КНР Хуа Чуньин заявила о скором установлении контроля над эпидемиологической обстановкой в стране и победе над коронавирусом.

«Мы абсолютно уверены, что в ближайшее время нам удастся установить контроль над ситуацией и одержать победу над вирусом», — говорится в распространенном ведомством заявлении, цитирует ТАСС.

Чуньин также выразила благодарность главе МИД Ирана Мохаммаду Джаваду Зарифу за поддержку Китая и положительные высказывания о борьбе страны с распространяющейся пневмонией. Она отметила, что китайское правительство активно сотрудничает с другими странами для победы над эпидемией.

Сегодня, 27 января, сообщалось о жителе Забайкалья, госпитализированном в инфекционную больницу с симптомами заражения коронавирусом: такой вывод был сделан из-за посещения мужчиной азиатских стран накануне. Пока диагноз не подтвержден: анализы направлены в Новосибирск.