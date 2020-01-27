Монголия закроет границу с Китаем из-за угрозы коронавируса

Правительство Монголии с понедельника закроет границу с Китаем, чтобы уберечь своих граждан от коронавируса. Об этом 27 января сообщает Montsame News Agency.

По решению местного кабмина, будет закрыт пограничный переход с Китаем как для автомобилистов, так и для пешеходов. Сколько времени будет действовать указ, неизвестно.

Кроме этого, до 2 марта 2020 года закроются все университеты, институты, центры профессионального образования, школы и детские сады. Соответствующий указ действует с 24 января. Власти Монголии также запретили любые публичные мероприятия и массовые собрания, в том числе «учебные центры, компьютерные клубы, экскурсии, детские площадки и курсы водителей».

Несмотря на то, что риск распространения коронавируса в Монголии остается высоким, в стране пока не выявлено ни одного инфицированного, говорится в заявлении вице-премьера.

В конце декабря Китай сообщил Всемирной организации здравоохранения о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань, который расположен в центральной части страны. Возбудителем болезни оказался коронавирус 2019-nCoV. Случаи заражения зафиксированы во многих странах, в том числе в США, Австралии, Малайзии, Канаде, Южной Корее. В Китае число заболевших достигло 2 744, из них 80 человек погибли.