Жительница Ставрополья выставила на продажу дочь за полмиллиона рублей

Жительница Ставрополья выставила на продажу свою малолетнюю дочь за почти полмиллиона рублей, сообщает региональный СК РФ.

В сентябре 2019 года 36-летняя жительница Ставропольского края, будучи беременной, решила продать своего ребенка после того, как он родится. Она опубликовала объявление в соцсетях, на которое отреагировала другая женщина, сообщившая об этом в полицию. Следователям пришлось подстроить продажу ребенка, чтобы взять преступницу с поличным. Ее задержали в тот момент, когда покупательница передавала ей 440 тысяч рублей.

Сейчас новорожденную девочку у матери отобрали и поместили в больницу до момента, когда органы опеки и попечительства определят ее судьбу. В отношении нерадивой матери заведено уголовное дело.