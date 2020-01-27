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11:09   27 Января 2020
Россия

Жительница Ставрополья выставила на продажу дочь за полмиллиона рублей

Жительница Ставрополья выставила на продажу дочь за полмиллиона рублей

Жительница Ставрополья выставила на продажу свою малолетнюю дочь за почти полмиллиона рублей, сообщает региональный СК РФ.

В сентябре 2019 года 36-летняя жительница Ставропольского края, будучи беременной, решила продать своего ребенка после того, как он родится. Она опубликовала объявление в соцсетях, на которое отреагировала другая женщина, сообщившая об этом в полицию. Следователям пришлось подстроить продажу ребенка, чтобы взять преступницу с поличным. Ее задержали в тот момент, когда покупательница передавала ей 440 тысяч рублей. 

Сейчас новорожденную девочку у матери отобрали и поместили в больницу до момента, когда органы опеки и попечительства определят ее судьбу. В отношении нерадивой матери заведено уголовное дело. 

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Автор: Ольга Воскресенская
#россия #происшествия #чп #ставропольский край #продажа ребенка

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