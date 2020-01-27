ФАН наградил победителей конкурса «Хорошие новости России» в пресс-центре «Патриота»

В пресс-центре медиагруппы «Патриот» презентовали итоги большого конкурса Федерального агентства новостей «Хорошие новости России». Мероприятие прошло 27 января, на нем побывал корреспондент «Политики Сегодня».

Так, в номинации «Герои современности» победил Евгений Сенгунов, главный приз в рубрике «Общество и социальные проекты» взяла Наталья Сойнова. В «Науке и инновациях» отметилась Екатерина Россошанская, победитель номинации «Экономика страны или региона» — Алла Микеенко. В «Спорте» победу одержала Любовь Киселева. Каждый из них получил памятную табличку и 100 тысяч рублей.

На пресс-конференции выступили, в частности, глава «Патриота» Николай Столярчук, член ОП и президент Фонда защиты национальных ценностей Александр Малькевич, депутаты Сергей Боярский и Михаил Романов, актеры Олег Соловец и Анатолий Дукалис, гендиректор Федерального агентства новостей Евгений Зубарев.

Спикеры поздравили участников конкурса, а также напомнили о знаменательном празднике — Дне снятия блокады Ленинграда.

Зубарев после поздравлений объявил минуту молчания в честь подвига блокадников. Парламентарий Романов заметил, что «Патриот» проводит большую работу, поддерживая подобные конкурсы. Как заметил Малькевич, «Хорошие новости России» популяризируют нашу страну.

В медиагруппу «Патриот» входят: «Политика сегодня», «Экономика сегодня», Федеральное агентство новостей, «ПолитРоссия» и «Народные новости».