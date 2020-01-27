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11:00   27 Января 2020
Россия

Житель Забайкалья госпитализирован с признаками коронавируса

Житель Забайкалья госпитализирован с признаками коронавируса

Житель Забайкальского края госпитализирован в инфекционную больницу Улан-Удэ с признаками коронавируса. Об этом сообщили в Минздраве Бурятии в понедельник, 27 января.

В пресс-службе ведомства отметили, что 36-летний житель Забайкалья заболел 21 января. Его госпитализировали через четыре дня. Уточняется, что мужчина ранее посетил азиатские страны.

Анализы направлены в Новосибирск.

Губернатор  Забайкальского края Александр Осипов 27 января поручил ввести в регионе режим повышенной готовности в связи с распространением нового типа коронавируса в Китае

Напомним, Китай 31 декабря сообщил ВОЗ о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань. Специалисты установили возбудитель — коронавирус 2019-nCoV. Общее число зараженных в Китае — 2 744, из них 80 умерли.

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Автор: Арсений Аскольский
#китай

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