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10:54   27 Января 2020
Россия

МФЦ смогут предоставлять сведения о трудовой деятельности граждан

МФЦ смогут предоставлять сведения о трудовой деятельности граждан

Правительство расширило перечень услуг, которые можно будет получить в МФЦ. Центры смогут предоставлять сведения о трудовой деятельности граждан, сообщается на официальном сайте кабинета министров.

Ранее эту информацию можно было получить только в Пенсионном фонде. Сведения о трудовой деятельности граждан будут предоставляться в любом отделении МФЦ по выбору заявителя независимо от его места пребывания и жительства.

С 1 января 2020 года вступил в силу закон об электронных трудовых книжках, подписанный президентом России Владимиром Путиным в декабре прошлого года. В соответствии с ним человек сможет запросить сведения о трудовой деятельности в электронной форме или на бумажном носителе. Работодатели должны уведомить работников об изменениях до 30 июня 2020 года. Работник вправе выбрать, какой вид трудовой книжки ему удобнее.

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Автор: Роман Самойлов
#россия #мфц #правительство #трудовая книжка #сведения

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