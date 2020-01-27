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10:48   27 Января 2020
Россия

Большинство россиян ищут билеты и отели, находясь на работе

Большинство россиян ищут билеты и отели, находясь на работе

Большинство россиян ищут билеты и отели, находясь на работе, таковы итоги опроса, проведенного порталом Туту.ру.

Так, 49 процентов опрошенных рассказали, что именно во время рабочего дня занимаются поиском и бронированием билетов на поезда и самолеты, а также в гостиницы.

Из них 34 процента следят за акциями авиакомпаний, а девять процентов еще и читают материалы о путешествиях у блогеров. Кроме того, четыре процента респондентов рассказали, что в рабочие часы любят смотреть фотографии с чужого отдыха. 

В опросе поучаствовали 1500 пользователей портала. 

На минувшей неделе россияне назвали сумму, которой им хватит для того, чтобы съездить в путешествие и провести его идеально. 

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Автор: Ольга Воскресенская
#россия #отдых #отпуск #общество #путешествия

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