Большинство россиян ищут билеты и отели, находясь на работе, таковы итоги опроса, проведенного порталом Туту.ру.

Так, 49 процентов опрошенных рассказали, что именно во время рабочего дня занимаются поиском и бронированием билетов на поезда и самолеты, а также в гостиницы.

Из них 34 процента следят за акциями авиакомпаний, а девять процентов еще и читают материалы о путешествиях у блогеров. Кроме того, четыре процента респондентов рассказали, что в рабочие часы любят смотреть фотографии с чужого отдыха.

В опросе поучаствовали 1500 пользователей портала.

На минувшей неделе россияне назвали сумму, которой им хватит для того, чтобы съездить в путешествие и провести его идеально.