Штаб по контролю за ситуацией с коронавирусом создают в Хабаровске

Штаб по контролю за развитием ситуации с коронавирусом создают в Хабаровском крае. В нем будут работать специалисты различных ведомств, сообщают на сайте правительства региона.

В состав оперативного штаба войдут сотрудники Федеральной службы по ветеринарии, Роспотребнадзора, пограничного управления ФСБ РФ по Хабаровскому краю и ЕАО и других органов.

«Несмотря на уже принятые шаги, нам надо организовать дополнительные барьеры для проникновения инфекции. Этим займется оперативный штаб, участники которого должны будут анализировать всю последнюю информацию о проблеме и принимать экстренные меры. До конца понедельника штаб должен быть сформирован и приступить к работе», — заявил губернатор Хабаровского края Сергей Фургал.

Чтобы тщательнее проверять продукцию, которая произведена в Китае и ввозится на территорию России через Хабаровский край, власти региона планируют организовать дополнительные карантинные посты на междугородних трассах. Перерыв в работе пропускного пункта «Покровка» может быть продлен. Ранее его работа была приостановлена из-за китайского Нового года до 29 января.