Глава Ингушетии отправил в отставку правительство республики

Глава Республики Ингушетия Махмуд-Али Калиматов сообщил о принятом им решении отправить в отставку региональное правительство.

«Мной принято решение отправить правительство Ингушетии в отставку», — написал Калиматов в понедельник утром на своей странице в Instagram.

Напомним, Махмуд-Али Калиматов был избран главой республики Ингушетия 8 сентября 2019 года и в тот же день он подписал указ об отправке в отставку правительства региона. 12 сентября парламент республики согласовал назначение новым главой правительства республики предложенного Калиматовым Константина Сурикова, а к 16 сентября новый премьер-министр республики практически сформировал свой кабинет министров.

При этом Калиматов продолжал вносить изменения в состав нового правительства Ингушетии, последние из которых были сделаны им 22 января, когда первым вице-премьером региона был назначен Владимир Сластенин, а Лиана Плиева заняла пост исполняющего обязанности главы министерства экономики.