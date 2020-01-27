Режим ЧС из-за снега ввели в Новосибирске

Власти Новосибирска ввели в городе режим чрезвычайной ситуации из-за сильного снега. Об этом говорится на сайте мэрии в понедельник, 27 января.

Распоряжение подписал глава Новосибирска Анатолий Локоть. Уточняется, что для вывоза и утилизации снега с дорог и дворов будет задействована дополнительная техника. Кроме того, снег будут вывозить «с мест, невозможных для дальнейшего складирования и уплотнения».

Ранее сообщалось, что температура воздуха в феврале в европейской части России продолжит превышать норму.