Путин подписал указ о праздновании 150-летия со дня рождения Рахманинова

Президент РФ Владимир Путин поручил правительству за три месяца собрать оргкомитет по подготовке и проведению празднования 150-летия со дня рождения русского композитора Сергея Рахманинова. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Такое решение было принято в связи с выдающимся вкладом Рахманинова в отечественную и мировую культуру, сказано в документе. В 2023 году исполняется 150 лет со дня рождения знаменитого композитора.

«Принять предложение Правительства Российской Федерации о праздновании в 2023 году 150-летия со дня рождения С.В.Рахманинова», — постановил президент.

За три месяца правительство должно разработать и утвердить план основных мероприятий в честь юбилея композитора. Руководству всех субъектов РФ также рекомендовано принять участие в праздновании и организовать соответствующие мероприятия, сообщается в указе.

Ранее 15 января Путин поздравил народного артиста России, композитора Максима Дунаевского с 75-летним юбилеем.