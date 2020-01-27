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10:25   27 Января 2020
Россия

Нюансы по индексации пенсий уточнили в рабочей группе по Конституции РФ

Нюансы по индексации пенсий уточнили в рабочей группе по Конституции РФ

Сопредседатель рабочей группы по подготовке поправок в Конституцию Талия Хабриева заявила, что поправок в Основной закон об индексации пенсий будет недостаточно.

Президент России Владимир Путин в послании Федеральному собранию 15 января предложил закрепить в Конституции принципы достойного обеспечения, среди которых регулярная индексация пенсий россиян. По мнению Хабриевой, в данных изменениях раскрываются принципы формирования указанной системы, гарантируется сама индексация и ее регулярность. Однако условия и основания индексации пенсий для различных категорий граждан утверждается федеральным законом.

«Таким образом, конкретизация прав работающих пенсионеров на индексацию будет определена в отраслевом законодательстве», — заявила Хабриева.

По словам главы государства, поправки в Конституции РФ по части регулярной индексации пенсий необходимы, чтобы в дальнейшем никто не мог отказаться от этого предложения в пользу других приоритетов.

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Автор: Роман Самойлов
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