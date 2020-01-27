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10:31   27 Января 2020
Россия

Беглов поздравил петербуржцев с 76-летием снятия блокады Ленинграда

Беглов поздравил петербуржцев с 76-летием снятия блокады Ленинграда

Губернатор Северной столицы Александр Беглов поздравил петербуржцев с Днем снятия блокады Ленинграда, эта знаменательная дата отмечается 27 января. 

«Мы низко кланяемся всем, кто защищал осажденный город с оружием в руках, кто трудился в огненном кольце, кто выжил в страшные дни блокады, выстоял и победил», — заявил Беглов.

Глава города отметил, что петербуржцы всегда будут помнить о миллионе людей, которые отдали жизни ради спасения города и погибали от голода, холода, артобстрелов и бомбежек. 

«Вечная слава героям  –  всем, кто, не жалея себя, сражался за свободу Отчизны, ради мира на земле и счастья будущих поколений», — обратился Беглов к жителям города. 

Также губернатор Петербурга поздравил тех, кто непосредственно застал то военное время. Александр Беглов пожелал всем петербуржцам крепкого здоровья, благополучия, добра и мирного неба. 

Блокада Ленинграда длилась 900 дней и завершилась 76 лет назад. 

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Автор: Ольга Воскресенская
#россия #петербург #общество #беглов #блокада ленинграда

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