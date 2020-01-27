Беглов поздравил петербуржцев с 76-летием снятия блокады Ленинграда

Губернатор Северной столицы Александр Беглов поздравил петербуржцев с Днем снятия блокады Ленинграда, эта знаменательная дата отмечается 27 января.

«Мы низко кланяемся всем, кто защищал осажденный город с оружием в руках, кто трудился в огненном кольце, кто выжил в страшные дни блокады, выстоял и победил», — заявил Беглов.

Глава города отметил, что петербуржцы всегда будут помнить о миллионе людей, которые отдали жизни ради спасения города и погибали от голода, холода, артобстрелов и бомбежек.

«Вечная слава героям – всем, кто, не жалея себя, сражался за свободу Отчизны, ради мира на земле и счастья будущих поколений», — обратился Беглов к жителям города.

Также губернатор Петербурга поздравил тех, кто непосредственно застал то военное время. Александр Беглов пожелал всем петербуржцам крепкого здоровья, благополучия, добра и мирного неба.

Блокада Ленинграда длилась 900 дней и завершилась 76 лет назад.