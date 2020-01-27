Мальчиков планируют отправить в Хабаровск, откуда они и прилетели с отцом, который их бросил в аэропорту, оставив с ними записку. Об этом сообщила уполномоченный по правам ребенка в Хабаровском крае Виктория Трегубенко.

«Сейчас дети находятся в медицинском учреждении (в Москве — ред.), определяется в том числе их психоэмоциональное состояние. С ними работают и специалисты здравоохранения, и психологическая помощь оказывается. Когда они вернутся сюда, им тоже будет оказываться психологическая помощь», — рассказала Трегубенко.

Ранее стало известно, что два мальчика 2011 и 2014 года рождения были брошены отцом в аэропорту Шереметьево. Это уже не первый случай, когда отец-одиночка, вахтовик оставил своих детей, о которых позаботились за него учреждения социальной защиты. Мужчина воспитывает мальчиков один, мать не поддерживает контакты ни с ним, ни со своими детьми. ​​​​​​

Сейчас братьям оказывается психологическая помощь, специалисты также помогут восстановить детско-родительские отношения в случае, если будет принято решение передать их биологической матери.