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11:39   27 Января 2020
Россия

Специалисты отыскали мать брошенных отцом в Шереметьеве мальчиков

Специалисты отыскали мать брошенных отцом в Шереметьеве мальчиков

Мальчиков планируют отправить в Хабаровск, откуда они и прилетели с отцом, который их бросил в аэропорту, оставив с ними записку. Об этом сообщила уполномоченный по правам ребенка в Хабаровском крае Виктория Трегубенко.

«Сейчас дети находятся в медицинском учреждении (в Москве — ред.), определяется в том числе их психоэмоциональное состояние. С ними работают и специалисты здравоохранения, и психологическая помощь оказывается. Когда они вернутся сюда, им тоже будет оказываться психологическая помощь», — рассказала Трегубенко.

Ранее стало известно, что два мальчика 2011 и 2014 года рождения были брошены отцом в аэропорту Шереметьево. Это уже не первый случай, когда отец-одиночка, вахтовик оставил своих детей, о которых позаботились за него учреждения социальной защиты. Мужчина воспитывает мальчиков один, мать не поддерживает контакты ни с ним, ни со своими детьми.  ​​​​​​

Сейчас братьям оказывается психологическая помощь, специалисты также помогут восстановить детско-родительские отношения в случае, если будет принято решение передать их биологической матери.

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Автор: Галина Кандинская
#шереметьево

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