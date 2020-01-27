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10:22   27 Января 2020
Россия

ФНС оштрафовала банки за отказ блокировать личные счета бизнесменов

ФНС оштрафовала банки за отказ блокировать личные счета бизнесменов

Федеральная налоговая служба (ФНС) начала штрафовать банки за отказ блокировать личные счета индивидуальных предпринимателей из-за неуплат. Об этом пишет РБК в понедельник, 27 января.

Отмечается, что штрафы уже получили ВТБ и «Уралсиб». По данным издания, банки предлагали ФНС решить вопрос через приставов, не желая взыскивать средства со счетов, которые ИП открывали в личных целях.

РБК отмечает, что юридическую позицию кредитных организаций ранее не поддержали Минфин и Центробанк.

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Автор: Арсений Аскольский
#фнс

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