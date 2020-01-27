ФНС оштрафовала банки за отказ блокировать личные счета бизнесменов

Федеральная налоговая служба (ФНС) начала штрафовать банки за отказ блокировать личные счета индивидуальных предпринимателей из-за неуплат. Об этом пишет РБК в понедельник, 27 января.

Отмечается, что штрафы уже получили ВТБ и «Уралсиб». По данным издания, банки предлагали ФНС решить вопрос через приставов, не желая взыскивать средства со счетов, которые ИП открывали в личных целях.

РБК отмечает, что юридическую позицию кредитных организаций ранее не поддержали Минфин и Центробанк.