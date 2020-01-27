Сотни тел умерших людей обнаружили в бывшей южнокорейской тюрьме

Останки порядка 250 людей были найдены в городе Канджу, они могут принадлежать участникам антиправительственного восстания в 1980 году. Об этом сообщает агентство Yonhap.

В рамках правительственного проекта по перемещению кладбищ, где хоронили умерших заключенных, в декабре 2019 года впервые было обнаружено массовое захоронение. Тогда считалось, что оно вместило около 80 людей, 40 из которых бывшие заключенные, а остальные 40 не были опознанны.

Сейчас возобновились предположения о том, что неопознанные тела могут принадлежать пропавшим без вести демократам, участвовавшим в антиправительственном восстании 1980 года. Члены восстания протестовали против военной диктатуры Чон Ду Хавана, восстание было жестко подавлено армией.

По официальным данным, были убиты 207 человек, однако альтернативные источники упоминают более двух тысяч погибших. Если выяснится, что найденные тела принадлежат преимущественно членам демократического движения, число погибших в результате подавления восстания вырастет почти вдвое.