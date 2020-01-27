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10:22   27 Января 2020
Россия

Володин заявил, что Россия не позволит миру забыть о блокаде Ленинграда

Володин заявил, что Россия не позволит миру забыть о блокаде Ленинграда

Спикер Госдумы Вячеслав Володин уверен, что короткая память ведет к искажению исторической правды и открывает путь к новым трагедиям. Об этом спикер сообщил в своем обращении на сайте Госдумы 27 января, в День освобождения Ленинграда от нацистской блокады.

«Мужество, сила духа, вера в себя и победу помогли жителям города выстоять. Планы по уничтожению Ленинграда, который фашисты хотели сравнять с землей, были сорваны», — сообщил Володин.

Он отметил, что блокада Ленинграда унесла больше жизней, чем США и Великобритания потеряли за все время Второй мировой войны. Володин заявил о вечной памяти жертвам фашизма, жителям и защитникам Ленинграда и пообещал, что РФ не даст забыть об этом «никому в мире».

Володин заявил, что Россия не позволит миру забыть о блокаде Ленинграда

Советские войска прорвали блокаду города 18 января 1943 года в ходе военной операции «Искра», а 27 января 1944 года Ленинград был окончательно освобожден. Ранее президент РФ Владимир Путин заявил заявил о создании в Санкт-Петербурге архивного центра, посвященного памяти жертв Второй мировой войны — такое решение было принято с целью «заткнуть рот» тем, кто переиначивает историю на свой лад.

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Автор: Тимофей Булочкин
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