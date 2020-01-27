Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Вопрос об исключении главы Чувашии из «Единой России» рассмотрят 27 января

Вопрос об исключении главы Чувашии из «Единой России» рассмотрят 27 января

 Большинство россиян не боятся потерять работу из-за внедрения искусственного интеллекта

Большинство россиян не боятся потерять работу из-за внедрения искусственного интеллекта

Экс-нардеп назвал премьер-министра Украины «сознательным идиотом»

Экс-нардеп назвал премьер-министра Украины «сознательным идиотом»

 Зеленский прокомментировал гибель двух украинских военных

Зеленский прокомментировал гибель двух украинских военных
Монголия закроет границу с Китаем из-за угрозы коронавируса

Монголия закроет границу с Китаем из-за угрозы коронавируса

 МИД Китая уверен, что страна скоро возьмет под контроль коронавирус

МИД Китая уверен, что страна скоро возьмет под контроль коронавирус
Вопрос об исключении главы Чувашии из «Единой России» рассмотрят 27 января

Вопрос об исключении главы Чувашии из «Единой России» рассмотрят 27 января

 Большинство россиян не боятся потерять работу из-за внедрения искусственного интеллекта

Большинство россиян не боятся потерять работу из-за внедрения искусственного интеллекта

Экс-нардеп назвал премьер-министра Украины «сознательным идиотом»

Экс-нардеп назвал премьер-министра Украины «сознательным идиотом»

 Зеленский прокомментировал гибель двух украинских военных

Зеленский прокомментировал гибель двух украинских военных
Монголия закроет границу с Китаем из-за угрозы коронавируса

Монголия закроет границу с Китаем из-за угрозы коронавируса

 МИД Китая уверен, что страна скоро возьмет под контроль коронавирус

МИД Китая уверен, что страна скоро возьмет под контроль коронавирус
10:08   27 Января 2020
Россия

Мишустин назначил четырех заместителей главы Федеральной налоговой службы

Мишустин назначил четырех заместителей главы Федеральной налоговой службы

Российский премьер-министр Михаил Мишустин назначил четырех заместителей главы Федеральной налоговой службы (ФНС). Документ опубликован на сайте кабинета министров в понедельник, 27 января.

Распоряжение Мишустин подписал в минувшую пятницу, 24 января. Так, заместителями руководителя ФНС назначены Андрей Бударин, Виктор Бациев, Виталий Колесников и Юлия Шепелева. 

Ранее Бударин был начальником управления оперативного контроля ФНС, Бациев — судьей Высшего арбитражного суда РФ, Колесников занимал должность главы управления регистрации и учета налогоплательщиков в ФНС, Шепелева была главой управления трансфертного ценообразования ФНС.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Ольга Воскресенская
#россия #политика #фнс #мишустин

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...