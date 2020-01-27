Российский премьер-министр Михаил Мишустин назначил четырех заместителей главы Федеральной налоговой службы (ФНС). Документ опубликован на сайте кабинета министров в понедельник, 27 января.

Распоряжение Мишустин подписал в минувшую пятницу, 24 января. Так, заместителями руководителя ФНС назначены Андрей Бударин, Виктор Бациев, Виталий Колесников и Юлия Шепелева.

Ранее Бударин был начальником управления оперативного контроля ФНС, Бациев — судьей Высшего арбитражного суда РФ, Колесников занимал должность главы управления регистрации и учета налогоплательщиков в ФНС, Шепелева была главой управления трансфертного ценообразования ФНС.