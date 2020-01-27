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10:33   27 Января 2020
Весь мир

Причиной крушения вертолета Брайанта могла стать неподходящая погода

Причиной крушения вертолета Брайанта могла стать неподходящая погода

Возможной причиной крушения вертолета в американском штате Калифорния, в результате которого погиб легендарный баскетболист Коби Брайант, его 13-летняя дочь и еще семь человек, мог стать туман.

Об этом журналистам сообщил представитель полицейского департамента Лос-Анджелеса Джош Рубенштейн.

«Погодная ситуация не соответствовала минимальным стандартам для полетов. Туман был такой, что наши вертолеты не летали», — приводит слова представителя полиции издание The Los Angeles Times.

Напомним, в воскресенье под Лос-Анджелесом разбился частный вертолет. На его  борту находились пятикратный чемпион НБА Коби Брайант, его дочь Джианна, шестеро пассажиров, чьи имена на данный момент не разглашаются, и пилот. Все они погибли.

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Автор: Александр Люблинский
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