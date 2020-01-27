Вылетевший в Москву самолет возвращается в Хабаровск после срабатывания сигнала тревоги

Вылетевший в Москву самолет авиакомпании «Аэрофлот» возвращается в Хабаровск после срабатывания сигнала тревоги. Airbus A330 рейсом 1713 вылетел из Хабаровска в российскую столицу примерно 1,5 часа назад.

Через час после взлета, пролетая над Зейским водохранилищем, пилоты воздушного судна получили сигнал тревоги и решили возвращаться в аэропорт вылета. Сейчас самолет готовится к посадке, на борту находится десять членов экипажа и 262 пассажира, уточняет РИА Новости.