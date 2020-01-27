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 Билли Айлиш взяла четыре главные награды в рамках музыкальной премии «Грэмми»

Билли Айлиш взяла четыре главные награды в рамках музыкальной премии «Грэмми»
9:44   27 Января 2020
Весь мир

Билли Айлиш взяла четыре главные награды в рамках музыкальной премии «Грэмми»

Билли Айлиш взяла четыре главные награды в рамках музыкальной премии «Грэмми»

Американская исполнительница номинировалась в шести категориях и победила в пяти из них. Айлиш стала обладательницей статуэток «Большой четверки».

Певица стала победительницей в четырех самых престижных номинациях, которые неформально называют «Большой четверкой». Билли Айлиш получила статуэтки за «Песню года», как «Лучший новый исполнитель», за «Альбом года» и «Запись года».

В номинации «Песня года» Айлиш соревновалась и вырвалась вперед среди таких известных артистов как Леди Гага, Таня Такер, Тейлор Свифт и Лана Дель Рей. Победу в номинации «Альбом года» девушке принесла ее дебютная работа When We All Fall Asleep, Where Do We Go? Певица в борьбе за первенство в номинациях «Запись года» и «Лучший новый исполнитель» опередила рэп-дуэт Post Malone и Swae Lee, Ариану Гранде, Lizzo, соул-исполнителя Khalid и других. Билли Айлиш обошла и саму Бейонсе в номинации «Лучший вокальный поп-альбом».

Единственное поражение среди шести заявленных номинаций Айлиш потерпела в категории «Лучшее сольное поп-исполнение», где победила Lizzo. 

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Автор: Галина Кандинская
#грэмми

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