Недовольные политикой Трампа против Ирана провели акцию около Белого дома

Недовольные политикой президента США Дональда Трампа против Ирана провели акцию около Белого дома, передают местные СМИ.

Пришедшие на акцию участники скандировали лозунги и призывали Вашингтон прекратить эскалацию напряженности в отношении Ирана и вывести войска США из Ирака и с территории Ближнего Востока. Также участники акции возмутились ложью Белого дома, представители которого скрывают реальные военные потери США на иракской базе «Айн аль-Асад» после ракетной атаки Ирана.

3 января военные США убили в Ираке влиятельного иранского генерала Касема Сулеймани. Приказ об убийстве отдал лично президент США Дональд Трамп, который решил, что его не устраивают действия Сулеймани. После этого Иран совершил ракетный удар по американским военным на базе в Ираке.

На минувшей неделе в Багдаде прошел «марш миллионов», где местные жители вышли на улицы, чтобы высказать свое недовольство нахождением армии США на территории страны. Иракцы скандировали лозунг «Янки, гоу хоум!» и требовали, чтобы американцы убрались с Ближнего Востока.