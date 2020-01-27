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9:55   27 Января 2020
Весь мир

Баскетболист Коби Брайант вместе с дочерью погиб при крушении частного вертолета в США

Баскетболист Коби Брайант вместе с дочерью погиб при крушении частного вертолета в США

Легенда Национальной баскетбольной ассоциации, пятикратный чемпион НБА Коби Брайант и еще восемь человек, включая его 13-летнюю дочь, погибли в результате крушения вертолета под Лос-Анджелесом.

Как сообщает интернет-портал TMZ, Брайант с дочерью Джианной и другие пассажиры, имена которых на данный момент не разглашаются, направлялись на вертолете на тренировку в академию. Причина крушения винтокрылой машины пока не называются.

Напомним, Коби Брайант, играющий в составе команды «Лос-Анджелес Лейкерс», в 2008 году был назван самым ценным игроком НБА, а в 2009 и 2010 годах – егог назвали самым ценным игроком финала НБА. Также Брайант дважды стал олимпийским чемпионом – в 2008 и 2012 годах в составе американской олимпийской сборной по баскетболу.

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Автор: Александр Люблинский
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